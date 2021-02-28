“لجنة لمراجعته في قرار الاستقالة”.. أمانة “البيجيدي” تُعلن تمسكها بالأزمي

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هبة بريس- الرباط

أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اليوم الأحد 28 فبراير، عن رفضها لاستقالة ادريس الأزمي من منصبه رئيسا للمجلس الوطني للحزب.

وقالت الأمانة العامة إنها عقدت اجتماعا استثنائيا لتدارس استقالة الأزمي، وعبرت عن تمسكها به، ليستمر في مهامه رئيسا للمجلس الوطني وعضوا في الأمانة العامة، كما قررت تكوين لجنة من بين أعضائها لزيارته ومراجعته في الموضوع.

وكان رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية إدريس الأزمي الإدريسي، قد قدم استقالته من منصبه ومن الامانة العامة للحزب وذلك بعض ساعات فقط من تقديم زميله في الحزب مصطفى الرميد استقالته من منصبه الوزاري.

وقال الازمي في رسالة استقالته المقدمة لأعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية أنه وبعد صبر طويل وتحمل مكابدة وتردد وربما تأخر، يؤسفني أن أقدم إلى المجلس الموقر استقالتي من رئاسة المجلس الوطني للحزب وبالتبع من الأمانة العامة للحزب، وذلك طبقا لمتقضيات المادة 85 من النظام الداخلي للحزب والمادة 80 من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني“.

وأضاف الأزمي في ذات الرسالة :”أقدم هذه الاستقالة لأنني وللأسف لم أعد أتحمل ولا أستوعب ولا أستطيع أن أفسر أو أستسيغ ما يجري داخل الحزب ولا أقدر أن أغيره، وعليه لا يمكنني أن أسايره من هذا الموقع أو أكون شاهداً عليه“.

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