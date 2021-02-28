مخرجة البرتقالة المرة تتهم العلالي بالإقصاء و المتاجرة بجهدها و كدها

منذ 24 دقيقة
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نجلاء مزيان : هبة بريس

أعربت المخرجة المغربية المقيمة بدولة الإمارات بشرى إيجورك عن استيائها الشديد عقب استضافت برنامج رشيد شو لبطلي البرتقالة المرة و تجاهلها حسب تعبيرها.

و نشرت بشرى تدوينة مطولة عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور و الفيديوهات جاءت كالتالي:”فخورة بكم أحبتي دافعتم عن حقي بوفاء لا يوصف فخورة بكم بأنني انا صانعة مجد البرتقالة المرة و سعيدة لك رشيد علالي بهذا الرقم المبهر الذي تتفاخر به على حساب إسمي و حقوقي كمخرجة مغربية”.

و واصلت :” و لو أنك تاجرت بعرقي و جهدي و كدي و لو كنت تعلم أي مجهود قامت به بشرى إيجورك لتحقق به أنت هذه الأرقام …لرفعت لي القبعة و كتبت و نطقت إسمي بحروف من الاعتراف و الاحترام و الاعتزاز كما يردده الآن كل المغاربة دفاعا عن حق من أبسط حقوقي”.

و أضافت:”تعمدتم تجاهلي لكن الله نصرني بمغاربة أحبوني و أحبوا البرتقالة المرة لأنه إبداعي و حتى إن صمتتم عن الحق فالمغاربة يجهرون به بصوت عال و هذا يكفيني شكرا احبتي”.

 

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