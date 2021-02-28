وسائل اعلام اسرائيلية : موريتانيا من بين الدول التي تخطط تل أبيب لتزويدها بلقاحات كورونا

*الصورة تعبيرية *

هبة بريس- وكالات

أفاد وسائل إعلام إسرائيلية بارتفاع عدد الدول التي تخطط تل أبيب لتزويدها بلقاحات فيروس كورونا مقابل الدعم الدبلوماسي.

وذكرت إذاعة “كان” العامة أن القائمة تضم الآن 19 دولة، بينما ذكرت إذاعة الجيش أنها تضم 20 دولة، ومن بين الدول التي يقال إنه من المقرر أن تحصل على اللقاحات، هي موريتانيا، التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وأصبحت الدولة الواقعة في شمال غرب إفريقيا الدولة الثالثة في جامعة الدول العربية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في عام 1999، لكنها قطعت العلاقات بعد عقد من الزمن وسط حرب غزة عام 2008-2009.

وصرح مسؤولون أمريكيون لـ”تايمز أوف إسرائيل” الشهر الماضي، بأن موريتانيا كانت على وشك تطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاءت التقارير الأخيرة بعد أن كشفت إذاعة “كان” يوم الثلاثاء أن نتنياهو كان يعرض اللقاحات على عدد من الدول مقابل الحصول على الدعم

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