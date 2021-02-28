حقوقيون: إبرام عقود عمل لفائدة متضررات من اغلاق معبر سبتة خطوة مهمة لحل “المعضلة”

*الصورة تعبيرية *

هبة بريس- مكتب طنجة

قالت فدرالية رابطة حقوق النساء وشبكة نساء متضامنات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أن تدابير إبرام عقود عمل لفائدة متضررات من إغلاق معبر باب سبتة، يعتبر “خطوة مهمة في سبيل حل معضلة البطالة النسائية في المنطقة وتعزيز استقلاليتهن المادية”.

واعتبرت الرابطة في بيان لها ان خطوة السطات الرامية الى ابرام عقود للمتضررات بغية ادماجهم في سوق الشغل كفيلب ”تغيير صورة المنطقة من منطقة للتهريب المعيشي إلى منطقة للأنشطة والجذب الاقتصادي المثمر”.

ودعت الرابطة الى اعتماد الشفافية والنزاهة في عملية التسجيل للاستفادة من عقود العمل”، مع إعطاء الأولوية للنساء في وضعية حاجة كبيرة وهشاشة ومعيلات الأسر، والأخذ بعين الاعتبار وضعيات النساء المختلفة (كبار السن، في وضعية إعاقة…)، وعلى أن تضمن هذه البدائل “شروط الكرامة والعيش الكريم وشروط العمل اللائق لهؤلاء النساء”.

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