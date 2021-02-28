هكذا اختار الوالي الاحتفال بعيد ميلاد شقيقه

نجلاء مزيان : هبة بريس

هنأ الفنان المغربي رشيد الوالي شقيقه الحسين بمناسبة ذكرى ميلاده عبر نشره تدوينة مطولة بموقع تبادل الصور و الفيديوهات انستقرام.

و كتب الوالي:”هذا أخي الحسين اليوم عيد ميلاده نشرت صورته لكي أقول له أنني أحبه و كفى الحب بين الإخوان لا يحتاج إلى توضيح …وهي فرصة لأشكر أخي الحسين على تواجده بقربي في كل الأوقات”.

و واصل قائلا :” أنت صديق ابنائي و في نفس الوقت أنت معلمهم تتفانى في خدمة و تلبية حاجاتنا جميعا، و بدون تعب أو كلل، بالرغم من أنك أولى بأن تقوم على خدمتك …”.

و اختتم :”سعيد بتكوين لأسرة صغيرة ترعاها و تلبي حاجاتها، الله يعطيك الصحة خويا العزيز و كل عام و انت طيب و هادئ و في خدمة الخير عيد ميلاد سعيد أخوك رشيد”.

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