خلال 24 ساعة .. تسجيل 244 إصابة جديدة ب”كورونا”

منذ ساعة واحدة
0

 

*الصورة تعبيرية *

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الأحد تسجيل 244 حالة جديدة مؤكدة بـ”كورونا” خلال ال24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة في نشرتها الخاصة بالحالة الوبائية إن الحصيلة الإجمالية للإصابات بوباء “كوفيد-19” على الصعيد الوطني، ارتفعت الى 483654 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حقوقيون: إبرام عقود عمل لفائدة متضررات من اغلاق معبر سبتة خطوة مهمة لحل “المعضلة”

حقوقيون: إبرام عقود عمل لفائدة متضررات من اغلاق معبر…

منذ 31 دقيقة
Photo of حالات الشفاء…تسجيل 239 حالة خلال 24 ساعة

حالات الشفاء…تسجيل 239 حالة خلال 24 ساعة

منذ ساعة واحدة
Photo of تسجيل 8 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 8 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

منذ ساعة واحدة
Photo of مراكش .. تثبيت أول تلسكوب لاسلكي على الصعيد الوطني

مراكش .. تثبيت أول تلسكوب لاسلكي على الصعيد الوطني

منذ ساعتين
Photo of مختل عقلي يُخرب وكالة”بريد بنك” بطنجة

مختل عقلي يُخرب وكالة”بريد بنك” بطنجة

منذ ساعتين
Photo of بعد الزيت..ارتفاع مفاجئ في أسعار البيض

بعد الزيت..ارتفاع مفاجئ في أسعار البيض

منذ ساعتين
Photo of تزامنا و ذكرى ميلادها…نجوم مغاربة يقدمون التهاني للأميرة لالة خديجة

تزامنا و ذكرى ميلادها…نجوم مغاربة يقدمون التهاني للأميرة لالة…

منذ 3 ساعات
Photo of مندوبية السجون: المعتقل بوهنوش لم يتعرض لأية معاملة حاطة بالكرامة

مندوبية السجون: المعتقل بوهنوش لم يتعرض لأية معاملة حاطة…

منذ 4 ساعات
Photo of جمعية ما تقيش ولدي تدخل على خط احتجاجات الفنيدق

جمعية ما تقيش ولدي تدخل على خط احتجاجات الفنيدق

منذ 4 ساعات
Photo of درك أزمور يفك لغز جريمة اعتداء بالسلاح الناري على مواطن بإقليم الجديدة

درك أزمور يفك لغز جريمة اعتداء بالسلاح الناري على…

منذ 4 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق