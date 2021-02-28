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بعد الزيت..ارتفاع مفاجئ في أسعار البيض

منذ ساعتين
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هبة بريس ـ الرباط

بعد الارتفاع الكبير الذي طال أسعار زيت المائدة في المغرب، والذي أثار ضجة واسعة، تفاجأ المواطنون بزيادة جديدة في أسعار البيض.

وترواحت الزيادة ما بين 1.10 و 1.40 درهم كثمن للبيضة الواحدة في بعض المناطق وهي زيادات فاجأت المواطنين، حيث رفض بعضهم اقتناء البيض بسبب الزيادة الكبيرة.

وقد أثار هذا الارتفاع المفاجئ في سعر البيض في الأسواق استياء في صفوف المواطنين، خصوصا وأنه يعتبر من المواد الغذائية الأساسية والأكثر استهلاكا لدى الاسر المغربية ذات الدخل المحدود

ومتوقع جدا  ان تتناسل التصريحات حيال هذا الاربتفاع وستذهب التبريرات الى  إن هذا  الارتفاع  ليس مسؤولية المزارع وشركات الدواجن بل مسؤولية تجار الجملة والأسواق

وتفاعلا مع هذه الزيادة دعا عدد من المواطنين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى مقاطعة المنتجات الاستهلاكية التي عرفت زيادات كبيرة في الآونة الأخيرة، كما دعوا الحكومة إلى التدخل العاجل والحاسم من أجل حماية المستهلكين.

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تعليق واحد

  1. 15 دزينة بيض بثمن 10 دولار يعني 0.5 درهم تقريبا للبيضة بنيويورك.حلل وناقش

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