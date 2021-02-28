نعيمة بوحمالة تتعرض لأزمة قلبية و ابنتها تكشف حالتها الصحية

نجلاء مزيان : هبة بريس

تعرضت الممثلة المغربية القديرة نعيمة بوحمالة، مساء أمس السبت لأزمة قلبية، نقلت على إثرها لأحد المستشفيات بمدينة مراكش.

و عقب انتشار الخبر الذي أرعب محبيها، نشرت ابنة نعيمة بوحمالة عبر موقع فايسبوك تدوينة تكشف من خلالها الوضع الصحي لوالدتها.

و طمأنت نية بوحمالة جمهور والدتها حيث كتبت: “الحمد لله أمي تشعر بتحسن، واستفاقت من الغيبوبة، شكرا للجميع على دعواتكم ودعمكم

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