تزامنا و ذكرى ميلادها…نجوم مغاربة يقدمون التهاني للأميرة لالة خديجة

منذ 3 ساعات
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نجلاء مزيان هبة بريس

حرص العديد من النجوم و المشاهير المغاربة على تقديم التهاني والتبريكات لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالة خديجة بمناسبة ذكرى ميلادها.

و نشرت الفنانة لطيفة رأفت بموقع انستقرام تدوينة جاءت كالتالي:”بمناسبة عيد ميلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة خديجة نبارك لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله هذه المناسبة السعيدة راجين من الله أن يحفظها و يقر عين والديها بها”.

و أضافت :” و أن يحفظ صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن و صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد و ان يحفظ كافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة”.

و بدوره نشر الفنان سعد المجرد عبر حسابه الرسمي في موقع انستقرام:”سنة سعيدة لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالة خديجة”.

و كذا حاتم عمور كتب :”عيد ميلاد سعيد لسمو الأميرة للا خديجة كل عام وانت بألف خير و أحر عبارات التهاني إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس و من خلاله كل أفراد الأسرة الملكية راجين من المولى عز وجل أن يحفظ الأميرة الصغيرة بما حفظ به الذكر الحكيم”.

و في نفس السياق نشرت الفنانة دنيا باطمة عبر حسابها بموقع تبادل الصور و الفيديوهات صورة للأميرة لالة خديجة مرفوقة بالتعليق التالي:”سنة سعيدة حبيبة لالة خديجة”.

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