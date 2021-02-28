واشنطن تفسر عدم فرضها عقوبات على ولي العهد السعودي

هبة بريس ـ وكالات

برر البيت الأبيض امتناع الولايات المتحدة عن فرض عقوبات ضد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على خلفية “قضية خاشقجي”.

وفي تصريحات لقناة CNN، اليوم الأحد، قالت المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية، جين بساكي، ردا على سؤال عن سبب عدم فرض عقوبات ضد الشخص الذي يقف وراء اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي وفقا للاستخبارات الأمريكية: “على مدار التاريخ، وحتى خلال حقبته الحديثة، امتنعت الإدارات الديمقراطية والجمهورية عن فرض عقوبات ضد قادة حكومات أجنبية تربطها معنا علاقات دبلوماسية، بل وحتى في حال غياب العلاقات الدبلوماسية بيننا”.

وتابعت: “نعتقد أن ثمة أساليب أكثر فعالية لمنع تكرار ذلك في المستقبل وكذلك لإفساح المجال أمام العمل مع السعوديين في مجالات يوجد فيها الوفاق وتوجد فيها مصالح قومية للولايات المتحدة. هذا هو وجه الدبلوماسية”.

وسابقا اليوم، قلل مسؤول في البيت الأبيض من أهمية إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن المرتقب غدا الاثنين بشأن السعودية، قائلا إن إدارته لن تتخذ إجراءات كبيرة.

وكان بايدن قال يوم السبت إن إدارته ستصدر إعلانا يوم الاثنين عن السعودية في أعقاب تقرير المخابرات الأمريكية الذي خلص إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان وافق على قتل الصحفي جمال خاشقجي.

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