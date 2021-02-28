تحرير أكثر من 300 تلميذة في نيجيريا من أيدي قطاع الطرق

منذ 4 ساعات
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هبة بريس ـ وكالات

قالت صحيفة Vanguard النيجيرية، إنه تم اليوم، إطلاق سراح 317 تلميذة، كانت مجموعة من قطاع الطرق قد اختطفتهن يوم 26 فبراير في شمال نيجيريا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفتيات في طريقهن الآن إلى مدينة جوساو المركز الإداري لولاية زامفارا.

وذكرت الصحيفة، أنها لا تملك أي معلومات حول هل تم تسديد فدية مالية لقاء التلميذات.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم اختطاف التلميذات من مدرسة داخلية عامة للبنات في مدينة جانغيبي.

وأكدت الصحيفة، أن قوات الأمن الاتحادية والشرطة بحثت بنشاط عن التلميذات، خلال الأيام الثلاثة الماضية.

في الوقت نفسه، كانت سلطات الولاية تتفاوض مع القبائل المحلية للإفراج عن المخطوفات.

ولم تعلن أية جهة عن تحملها مسؤولية خطف التلميذات.

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