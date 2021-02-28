عقب إصابته بكورونا…وفاة النجم المصري يوسف شعبان

نجلاء مزيان ـ هبة بريس

توفي قبل قليل الفنان المصري يوسف شعبان، عن عمر يناهز الـ89 عاماً، متأثراً بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنت عنه نقابة المهن التمثيلية في مصر.

وأصيب شعبان بفيروس كورونا الأسبوع الماضى، حيث دخل على إثرها إلى أحد مستشفيات المهندسين، وبعدما تدهورت حالته الصحية، وتم نقله للعناية المركزة بمستشفى العجوزة.

ولد الفنان شعبان في حي شبرا بالقاهرة عام 1936، حيث تلقى تعليمه الأساسي في مدرسة الإسماعيلية والتعليم الثانوي في التوفيقية، وبسبب تفوقه في مادة الرسم قرر الانتساب إلى كلية الفنون الجميلة، ولكن عائلته رفضت بشدة وخيرته بين كلية البوليس أو الكلية الحربية.

و بدأ مسيرته السينمائية سنة 1961 في فيلم في بيتنا رجل مع عمر الشريف والمخرج بركات ثم توالت أعماله السينمائية التي تعدت 110 فيلم سينمائي.

و الجدير بالذكر أن شعبان قدم العديد من الأعمال التلفزيونية، والسينمائية، والعروض المسرحية، على مدار مشوار امتد إلى 50 عاماً كما أنه كان نقيباً للممثلين على مدار دورتين.

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