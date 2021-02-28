جمعية ما تقيش ولدي تدخل على خط احتجاجات الفنيدق

هبة بريس: مكتب تطوان

تأسفت منظمة متقيسش ولدي من الاستغلال المقيت وغير انساني للاطفال والقاصرين وتلاميذ المدارس في الاحتجاجات التي تنظم بمدينة الفنيدق من طرف أشخاص غير معروفة, حيث عاينت المنظمة بصدمة شديدة وجود عدد كبير من الأطفال وسط الاحتجاجات يتم تلقينهم شعارات لا يفقهون مغزاها في اعتداء صارخ على الطفولة.

واستنكرت منظمة متقيسش ولدي في بلاغ توصلنا بنسخة منه, الاستغلال الدنيء للأطفال في احتجاجات الفنيدق, كما ادانت العبث الغير المقبول ببراءة الأطفال وشحنهم بالحقد والكراهية عبر اقحامهم القسري في الاحتجاجات.

واعتبرت المنظمة بذات البلاغ, ان المكان الطبيعي للطفل هو المدرسة وساحة اللعب والترفيه,لا ساحات الاحتجاجات. وحملت المنظمة السلطات العمومية مسؤولية حماية أطفال الفنيدق من هذا الاستغلال,

وحذرت كل من سولت له نفسه التمادي في استغلال الاطفال في نشاطات مشبوهة تعتدي على حق الطفل في العيش في اجواء طبيعية بعيدة عن التوثر, عبر اقهامهم في نشاطات تعرض حياتهم للخطر , وتؤكد انها ستتخد كل الاجراءات القانونية الزجرية لمقاضاة هؤلاء على حسب البلاغ.

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