طانطان : إتلاف 11 طن من ” الحشيش و 23 ألف “سجارة ” مهربة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أتلفت سلطات إقليم طانطان، مؤخرا، عبر حرق حوالي 11 طن من مخدر الشيرا ، و23 ألف سيجارة و 168 كلغ من مادة المعسل، و إتلاف 1000 لتر من مسكر ماء الحياة.

وأشرفت النيابة العامة بجماعة الوطية، حوالي 25كلم عن مدينة طانطان، على إتلاف الكمية التي حجزتها السلطات الامنية في اوقات متفرقة خلال السنة الجارية، وانجاز محاضر بذلك .

وتأتي هذه العملية، في إطار المجهودات التي تبدلها المصالح الأمنية بكافة أجهزتها لمحاربة الجريمة و التهريب و الإتجار في السلع و المواد المحظورة التي تشهدها عدد من المناطق الجنوبية للمملكة

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