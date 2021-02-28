الخارجیة الإيرانية تستدعي سفير تركيا في طهران

هبة بريس ـ وكالات

استدعت الخارجیة الإيرانية سفير تركيا في طهران دريا اورس على خلفية تصريحات لوزير الداخلية التركي حول تواجد حزب العمال الكردستاني في إيران.

وسلمت وزارة الخارجية الإيرانية السفير التركي مذكرة احتجاج على تصريحات وزير داخلية تركيا ووصفته بغير المقبول.

كما انتقدت الوزارة تصريح السفير التركي في العراق وعدّته غير مبرر.

وجاء ذلك، عقب ساعات قليلة على استدعاء وزارة الخارجية التركية اليوم الأحد، سفير طهران لدى أنقرة على خلفية تصريحات إيرانية تتهم تركيا بانتهاك سيادة العراق.

وكان السفير الإيراني في العراق إيرن مسجدي، قال “نحن نرفض التدخل العسكري في العراق، ويجب ألا تكون القوات التركية بأي شكل من الأشكال مصدر تهديد للأراضي العراقية ولا أن تقوم باحتلاله”.

وأضاف:”على الأتراك أن ينسحبوا إلى خطوط حدودهم الدولية وينتشروا هناك وأن يتولى العراقيون بأنفسهم ضمان أمن العراق”.

ورد السفير التركي في بغداد فاتح يلدز على مسجدي، بالقول إنه “سيكون سفير إيران آخر من يلقي محاضرة على تركيا حول احترام حدود العراق”.

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