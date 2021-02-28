الخارجیة الإيرانية تستدعي سفير تركيا في طهران

منذ 5 ساعات
0

هبة بريس ـ وكالات

استدعت الخارجیة الإيرانية سفير تركيا في طهران دريا اورس على خلفية تصريحات لوزير الداخلية التركي حول تواجد حزب العمال الكردستاني في إيران.

وسلمت وزارة الخارجية الإيرانية السفير التركي مذكرة احتجاج على تصريحات وزير داخلية تركيا ووصفته بغير المقبول.

كما انتقدت الوزارة تصريح السفير التركي في العراق وعدّته غير مبرر.

وجاء ذلك، عقب ساعات قليلة على استدعاء وزارة الخارجية التركية اليوم الأحد، سفير طهران لدى أنقرة على خلفية تصريحات إيرانية تتهم تركيا بانتهاك سيادة العراق.

وكان السفير الإيراني في العراق إيرن مسجدي، قال “نحن نرفض التدخل العسكري في العراق، ويجب ألا تكون القوات التركية بأي شكل من الأشكال مصدر تهديد للأراضي العراقية ولا أن تقوم باحتلاله”.

وأضاف:”على الأتراك أن ينسحبوا إلى خطوط حدودهم الدولية وينتشروا هناك وأن يتولى العراقيون بأنفسهم ضمان أمن العراق”.

ورد السفير التركي في بغداد فاتح يلدز على مسجدي، بالقول إنه “سيكون سفير إيران آخر من يلقي محاضرة على تركيا حول احترام حدود العراق”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وسائل اعلام اسرائيلية : موريتانيا من بين الدول التي تخطط تل أبيب لتزويدها بلقاحات كورونا

وسائل اعلام اسرائيلية : موريتانيا من بين الدول التي…

منذ 27 دقيقة
Photo of جمعية حقوق الإنسان السعودية: تقرير واشنطن بني على استنتاجات لا حقائق

جمعية حقوق الإنسان السعودية: تقرير واشنطن بني على استنتاجات…

منذ 49 دقيقة
Photo of واشنطن تفسر عدم فرضها عقوبات على ولي العهد السعودي

واشنطن تفسر عدم فرضها عقوبات على ولي العهد السعودي

منذ 3 ساعات
Photo of تحرير أكثر من 300 تلميذة في نيجيريا من أيدي قطاع الطرق

تحرير أكثر من 300 تلميذة في نيجيريا من أيدي…

منذ 4 ساعات
Photo of إسبانيا.. تظاهرات وأعمال شغب بعد مرور 11 يوما على اعتقال مغني الراب

إسبانيا.. تظاهرات وأعمال شغب بعد مرور 11 يوما على…

منذ 8 ساعات
Photo of منظمة : ممارسة الاستبداد لا يمكن أن يؤدي بالجزائر إلا إلى طريق مسدود

منظمة : ممارسة الاستبداد لا يمكن أن يؤدي بالجزائر…

منذ 9 ساعات
Photo of القمع في الجزائر يثير التساؤلات في البرلمان الأوروبي

القمع في الجزائر يثير التساؤلات في البرلمان الأوروبي

منذ 10 ساعات
Photo of مقتل 11 شخصا بهجوم مسلح في المكسيك

مقتل 11 شخصا بهجوم مسلح في المكسيك

منذ 11 ساعة
Photo of الأرجنتين.. احتجاج الآلاف على التمييز في توزيع لقاحات كورونا

الأرجنتين.. احتجاج الآلاف على التمييز في توزيع لقاحات كورونا

منذ 11 ساعة
Photo of جرس خاطئ” يتسبب بهبوط اضطراري لرحلة لطائرة أردنية في بيروت

جرس خاطئ” يتسبب بهبوط اضطراري لرحلة لطائرة أردنية في…

منذ 20 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق