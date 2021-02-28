لفتيت يستعمل ” الفيتو” لمطلب حزب الاستقلال بتغيير قانون اللوائح الانتخابية
ع اللطيف بركة : هبة بريس
رفع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ورقة ” الفيتو” في وجه حزب الاستقلال بخصوص مطالب رفعها هذا الاخير خلال إجتماع لجنة الداخلية، والمتعلق بتغيير القانون الخاص باللوائح الانتخابية العامة .
وكان مطلب حزب الاستقلال داخل اللجنة نفسها، الى جانب تعديلات اللوائح الانتخابية، قد طالب بتغيير في نمط عمليات الاستفتاء و إستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري خلال الحملات الانتخابية .
كما رفض ” لفتيت” كذلك خلال أشغال لجنة الداخلية، مقترحا خاص بتعديل صندوق دعم تمثيلية النساء، معتبرا ان ذلك يعد هدف ومبدأ دستوري .
كما ان تخصيص دعم مالي لصندوق الشباب، لقي بدوره رفضا من الوزير ” لفتيت” وهي إشارة أن التعديلات التي سيعلن عنها وزير الداخلية الثلاثاء المقبل، ستلغي لائحة الشباب خلال الاستحقاقات القادمة .
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