عبد الوافي لفتيت

لفتيت يستعمل ” الفيتو” لمطلب حزب الاستقلال بتغيير قانون اللوائح الانتخابية

منذ 5 ساعات
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ع اللطيف بركة : هبة بريس 

رفع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ورقة ” الفيتو” في وجه حزب الاستقلال بخصوص مطالب رفعها هذا الاخير خلال إجتماع لجنة الداخلية، والمتعلق بتغيير القانون الخاص باللوائح الانتخابية العامة .

وكان مطلب حزب الاستقلال داخل اللجنة نفسها، الى جانب تعديلات اللوائح الانتخابية، قد طالب بتغيير في نمط عمليات الاستفتاء و إستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري خلال الحملات الانتخابية .

كما رفض ” لفتيت” كذلك خلال أشغال لجنة الداخلية، مقترحا خاص بتعديل صندوق دعم تمثيلية النساء، معتبرا ان ذلك يعد هدف ومبدأ دستوري .

كما ان تخصيص دعم مالي لصندوق الشباب، لقي بدوره رفضا من الوزير ” لفتيت” وهي إشارة أن التعديلات التي سيعلن عنها وزير الداخلية الثلاثاء المقبل، ستلغي لائحة الشباب خلال الاستحقاقات القادمة .

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