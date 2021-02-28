فض احتجاجات الأساتذة بزاكورة والنقابات التعليمية تُندد

منذ 21 دقيقة
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هبة بريس ، الرباط

استقبل رجال ونسار التعليم بمدينة زاكورة مساء يوم السبت 27 فبراير الجاري، سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بخوض احتجاجات أمام مندوبية التعليم، من تنظيم الأستاذة المتعاقدون، والتنسيق النقابي في قطاع التعليم.

وعمدت القوات العمومية بزاكورة الى تفريق المحتجين بالقوة، وإخلائهم من أمام مندوبية التعليم، مما خلف العديد من الاصابات وسط “الأساتذة المفروض عليهم التعاقد”، وأعضاء التنسيق النقابي الذي كان حاضرا بقوة في الوقفة.

وعلى اثر ذلك , نددت النقابات التعليمية بزاكورة بالقمع الذي طال المشاركات والمشاركين في الوقفة الاحتجاجية محملة مسؤولية الاحتقان بقطاع التعليم الذي تعرفه البلاد للوزارة ومجددة رفضها لكافة المخططات التخريبية الرامية لتدمير المدرسة العمومية.

وأكد التنسيق النقابي على ضرورة الاستمرار في الاحتجاج على الوزير، حيث دعا كافة رجال ونساء التعليم بمختلف فئاتهم بمنطقة المحاميد وتاكونيت إلى مقاطعة كافة الأنشطة المتعلقة بزيارة الوزير اليوم الأحد، باعتباره لا يدخل ضمن جداول حصص الأساتذة.

وأكدت النقابات على ضرورة الاستجابة لكافة المطالب العادلة والمشروعة لمختلف الفئات التعليمية، مشددة على تشبثها بالنضال لانتزاع كافة الحقوق.

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