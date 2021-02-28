الشرقاوي: استقالة الأزمي “حركة بهلوانية ” والرميد ” عبث سياسي “

هبة بريس ـ ع عياش

دخل الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، عمر الشرقاوي، على خط قضية استقالة إدريس الأزمي الإدريسي من رئاسة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية وأمانته العامة واستقالة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد من حكومة سعد الدين العثماني.

و اعتبر الأ خير أن ” استقالة الأزمي انتخابية وحركة بهلوانية في الدقائق الأخيرة من الولاية”، مضيفا أن الأزمي ظل لعشر سنوات يتلذذ بالمناصب وزير منتدب في المالية، ثم جامع لثلاث مناصب انتخابية دفعة واحدة عمدة مدينة فاس بالإضافة إلى رئيس فريق ورئيس لجنة المالية وبرلماني، وقبل ساعات من نهاية الولاية يحاول لعب دور البطولة والمظلومية للهروب من المساءلة”.

وبخصوص استقالة الرميد قال الشرقاوي للاسف وصلنا إلى درجة ان ملك البلاد يمكن ان يطلع على استقالة احد وزراءه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ” قبل ان يضيف ” بالفعل نعيش العبث السياسي ”

وقال تدوينة سابقة ” بلا ريب ان نشر رسالة استقالة الرميد، بما تحمله من دلالة دستورية وسياسية غير بريء، ويتوخى تحقيق اهداف بحسب الجهة المسربة، وبطبيعة الحال فان التسريب لا يخرج عن جهتين، هما وزارة الدولة أو رئاسة الحكومة”

واضاف ” في تقديري فان نشر الرسالة على مواقع التواصل الاجتماعي كان بهدف ممارسة الضغط لقبول الاستقالة وعدم التراجع عنها، لكن النتيجة كانت معاكسة ”

ورَجَّ البَيْتُ الداخلي لحزب العدالة والتنمية، على وقع خبر تقديم المصطفى الرميد استقالته التي رفعها إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لأسباب مرضية صحية، قبل أن يفاجأ الحزب بهزة ثانية باستقالة إدريس الأزمي من رئاسة المجلس الوطني لـ”البيجيدي”، من منصبه وأمانة الحزب، احتجاجا على المسار الذي يسير فيه حزبه.

وتساءل العديد من المتابعين للشأن السياسي، عن أسباب وخلفيات ودواعي الاستقالات المتتالية والمتزامنة داخل حزب “المصباح” في هذا التوقيت، لاسيما أنّ ولاية الحكومة الحالية التي يقودها الحزب تكاد تشرف على نهايتها .

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