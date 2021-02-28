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المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب في خمس نقاط رئيسية

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس

في ما يلي المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب في خمس نقاط رئيسية خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 فبراير 2021:

– سعر صرف الدرهم تحسن أمام الدولار بنسبة 0,45 في المائة، وتراجع بنسبة 0,32 في المائة أمام الأورو.

– في 19 فبراير 2021، استقرت الأصول الاحتياطية عند 308,2 ملايير درهم، بانخفاض قدره 1,5 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبارتفاع بـ 24,5 في المائة على أساس سنوي.

– بنك المغرب ضخ ما مجموعه 72,2 مليار درهم، منها 28 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و15,9 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و26,7 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و1,6 مليار درهم برسم عمليات مبادلة للصرف.

– على مستوى السوق البنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4,4 ملايير درهم، بينما استقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة في 1,5 في المائة في المتوسط.

– في سوق البورصة، سجل مؤشر “مازي” انخفاضا بنسبة 2 في المائة، ليعود بذلك إلى مستواه في مطلع السنة.

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