نشرة خاصة : زخات مطرية قوية وتساقطات ثلجية من الأحد إلى الثلاثاء

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن زخات مطرية قوية، أحيانا رعدية، وتساقطات ثلجية ستهم، ابتداء من اليوم الأحد وإلى غاية يوم الثلاثاء المقبل، عددا من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي، أن زخات مطرية قوية، أحيانا رعدية، (من 30 إلى 50 ملم) ستهم، اعتبارا من اليوم الأحد على الساعة الرابعة زوالا إلى يوم غد الاثنين على الساعة السابعة صباحا، عمالات وأقاليم الحسيمة وشفشاون والعرائش والمضيق-الفنيدق ووزان وتاونات وتطوان، فيما ستهم نفس الزخات المطرية القوية، اعتبارا من يوم غد الاثنين على الساعة الخامسة عصرا إلى غاية يوم الثلاثاء على الساعة الثانية زوالا، أقاليم الحسيمة وشفشاون والدريوش وكرسيف والناظور وتاوريرت وتازة وتطوان.

وذكر المصدر ذاته أنه من المرتقب أن تكون هذه الزخات مصحوبة محليا بالبرد، وكذا زخات رعدية محلية معتدلة (من 15 إلى 30 ملم)، ابتداء من اليوم الاحد على الساعة الثانية زوالا إلى يوم غد الاثنين على الساعة الثالثة صباحا، وتهم أقاليم وعمالات بولمان والحاجب والفحص-أنجرة وفاس وإفران ومكناس ومولاي يعقوب وورزازات وصفرو وسيدي قاسم طنجة -أصيلة وتارودانت وتازة وتنغير، فيما ستهب رياح نسبيا قوية (من 60 إلى 70 كلم/الساعة)، اعتبارا من اليوم الأحد إلى غاية يوم غد الاثنين، على أقاليم وعمالات الحسيمة والفحص-أنجرة والمضيق-الفنيدق والناظور وطنجة-أصيلة وتطوان.

وأضافت المديرية أنه من المرتقب أن تهم تساقطات ثلجية ابتداء من علو 1700م (من 10 إلى 30 سم/ 24 ساعة)، يومي الأحد والاثنين، عمالات وأقاليم الحوز وأزيلال وبني ملال وميدلت وتارودانت وتنغير، فيما من المنتظر أن تهم تساقطات ثلجية ضعيفة (من 5 إلى 10 سم)، خلال نفس الفترة، المرتفعات التابعة لأقاليم شيشاوة وإفران وخنيفرة وورزازات وبولمان.

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