إفران.. مصرع سيدة وإصابة آخرين في حادثة سير مفجعة

ع محياوي ـ هبة بريس

لقيت سيدة ظهر يوم أمس السبت، مصرعها على الفور ، فيما أصيب 08 أشخاص ٱخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث انقلاب سيارة .

وأفادت مصادر خاصة ل ” هبة بريس” ، أن السيارة انقلبت بمنعرج بمدخل مدينة إفران ، بعدما فقد السائق السيطرة عليها، مما أدى إلى مصرع سيدة على الفور، وإصابة 08 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وفورإخطارها بالحادثة انتقلت مصالح الدرك الملكي ،وعناصر الوقاية المدنيّة والسلطات المحلية إلى مكان الحادث للقيام بالمتعين، حيث تمّ نقل المصابين إلى إلى مستشفى 20 غشت بأزرو لتقلي العلاجات الضرورية، فيما تم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بذات المستشفى قصد عرضها على التشريح الطبي بتعليمات النيابة العامة المختصة.

الى ذلك ، فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقاتها المفصلة لتحديد المسؤولية حول وقائع الحادثة.

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