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انتحار سيدة في ظروف غامضة بمدينة مريرت

منذ 3 ساعات
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هبة بريس من خنيفرة

ذكرت مصادر جيدة الاطلاع أنه تم العثور على سيدة متزوجة معلقة بواسطة حبل بمنزلها بأحد أحياء المدينة، مساء أمس السبت.

وقالت المصادر ذاتها إن الهالكة لم تكن تبدو عليها أية أعراض، حيث شكل انتحارها مفاجأة لأسرتها وأقاربها.

هذا وقد تم تحويل جثة الفقيدة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بمدينة خنيفرة لإخضاعها للتشريح بأمر من النيابة العامة المختصة ط، قصد تحديد ملابسات وظروف الحادث.

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تعليق واحد

  1. الي شاف وضعية مدينة مريرت وساكنتها لن يستغرب من هدا الحادت. انهم يعانون في صمت ويموتون ببطئ. وكأن داعش او تسونامي مر من هناك

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