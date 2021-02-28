برلماني : دعاة تغيير “القاسم الانتخابي” يشوهون النظام الانتخابي

هبة بريس ـ الرباط

قال رضا بوكمازي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن مواجهة العدالة والتنمية لا يجب أن تكون بمنطق التدخل في القوانين الانتخابية، ولكن يجب أن تكون بمنطق التنافس السياسي وبمنطق قوة الأحزاب السياسية واضطلاعها بكامل أدوارها.

وأكد بوكمازي، في مداخلة له خلال الندوة التي نظمها المرصد الوطني لحقوق الناخب حول :”سؤال نمط الاقتراع بين حرية الناخب وسلامة الانتخاب”، يوم السبت 27 فبراير الجاري، أن من يطرح هذا الموضوع وهو تغيير نمط الاقتراع إنما يطرحه بهدف مواجهة العدالة والتنمية والحد من قوة حضوره في المشهد السياسي.

وتابع أن أصحاب هذا الاختيار إنما يشوهون النظام الانتخابي وأسس المشروعية السياسية، معتبرا أن هذا الأمر يعد سُبة في حق التطور السياسي للبلاد، لأنه ليس هناك أي أساس يمكن أن نبني عليه هذا الاختيار، نظرا لكونه يضر أساسا بحرية الناخبين في الاختيار ويضرب في العمق هذه الحرية.

وذكر المتحدث ذاته، أن هناك عدة محددات تجعلنا نرفض هذا المقترح، لكونه أولا يمس بالاختيار الديموقراطي، ويسيء لبلادنا، ولكونه أيضا يتعارض مع مجموعة من المرتكزات الدستورية خاصة المرتكز الرابع الذي يتعلق بتشكيل الحكومة من أغلبية منسجمة وتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر الانتخابات.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0