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طقس الأحد.. أجواء غائمة مصحوبة بتساقطات مطرية

منذ 5 ساعات
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس غائم مع نزول أمطار أو زخات مطرية أحيانا رعدية فوق كل من السفوح الجنوبية-الشرقية، شمال ووسط البلاد، والريف والأطلس.

كما تتوقع نزول أمطار أخرى ضعيفة ومحلية فوق المنطقة الشرقية، والسواحل الوسطى والشمال-الغربي للأقاليم الجنوبية للمملكة، مع تساقط ثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير التي يتعدى علوها 1600 متر، إلى جانب بعض التساقطات الثلجية الخفيفة فوق مرتفعات الأطلس المتوسط.

وأشارت إلى أن الطقس البارد سيستمر نسبيا فوق مرتفعات الأطلس، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية فوق الجنوب-الشرقي للمملكة، فيما ستهب الرياح معتدلة الى قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة والساحل المتوسطي، وضعيفة إلى معتدلة من الجنوب أو من الشرق أحيانا بالمنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي، بينما ستكون شمالية وأحيانا غربية بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و03 درجات بالمرتفعات، وما بين 03 و08 درجات بالمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسفوح الجنوبية الشرقية ، والسهول المجاورة لمرتفعات الأطلس، وستكون ما بين 08 و14 درجة بباقي الأرجاء بما في ذلك السواحل، والسهول والأقاليم الجنوبية للمملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 09 و14 درجة بمرتفعات الأطلس، والريف والسفوح الجنوبية-الشرقية، وما بين 15 و20 درجة بالمنطقة الشرقية، والساحل المتوسطي، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وكذا السواحل والسهول الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 20 و25 درجة بالأقاليم الجنوبية.

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