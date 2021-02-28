مقتل 11 شخصا بهجوم مسلح في المكسيك

منذ 5 ساعات
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هبة بريس

أسفر هجوم مسلح وقع في ولاية خاليسكو في المكسيك، عن مقتل 11 شخصا وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وقالت النيابة العامة، في هذه الولاية في بيانها: “تم العثور على جثث لعشرة رجال مصابين بطلقات نارية، وهي ملقية على رصيف أحد الشوارع”.

بالإضافة إلى ذلك، وفقا للنيابة العامة، تم العثور في أحد المنازل، على جثة شاب يبدو أنه من القاصرين، وهو مصاب بطلقة نارية”.

وأشارت النيابة العامة، إلى أنه تم كذلك العثور على شخصين – امرأة وطفل – مصابين بطلقات نارية، وتم تقديم المساعدة الطبية لهما.

وأكدت النيابة العامة، أنها باشرت بالتحقيق، لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

ووفقا لبعض التقارير الإعلامية، قامت مجموعة من الأشخاص المسلحين بالبنادق، قدموا في ثلاث سيارات، بفتح النار على مجموعة من الأشخاص كانوا يشربون الخمر على جانب الطريق.

وبعد ذلك فر المهاجمون من مكان الحادث. ثم قدمت الشرطة، وباشرت بتمشيط المنطقة، بمشاركة طائرات الهليكوبتر.

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