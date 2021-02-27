عداء يقطع مسافة 200 كلم جريا للتحسيس بأهمية التلقيح ضد كورونا

*الصورة تعبيرية *

هبة بريس-

من المقرر أن يخوض العداء المغربي عبد الرحمان آيت حدو انطلاقا من اليوم السبت تحديا رياضيا جديدا ، سيقطع من خلاله مسافة 200 كلم، انطلاقا من مدينة خريبكة، وذلك بهدف التحسيس بضرورة وأهمية عملية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد ، والعودة إلى حياة طبيعية وآمنة.

وتتضمن هذه الرحلة التحسيسية، التي من المنتظر أن تنطلق من أمام الأنبوب الناقل للباب الفوسفاط بمدينة خريبكة وتصل يوم الاثنين إلى المركب الصناعي للمجمع الشريف للفوسفاط بالجديدة، ثلاث محطات، وتروم التأكيد على المساهمة المواطنة في تعزيز حملات التحسيس بأهمية عملية التلقيح، والإقبال عليها لتحقيق المناعة الجماعية المطلوبة، في أفق القضاء على هذا الوباء الفتاك.

وتنطلق المرحلة الأولى لرحلة هذا العداء الأربعيني من الأنبوب الناقل للباب الفوسفاط بمدينة خريبكة في اتجاه مدينة سطات على مسافة تبلغ 80 كلم، والثانية من مدينة سطات إلى سد الدورات، والتي تمتد على مسافة 60 كلم، والمرحلة الثالثة تربط بين سد الدورات ونهاية الأنبوب الناقل للباب الفوسفاط بالمركب الصناعي للمجمع الشريف للفوسفاط بالجرف الأصفر بالجديدة على مسافة 60 كلم.

يشار إلى أن العداء آيت حدو ، الذي يشتغل بالمجمع الشريف للفوسفاط بالجرف الأصفر وعضو نشيط بجمعية “مزاغان ماراطون” بالجديدة، سبق وأن شارك في العديد من السباقات على الطريق داخل المغرب وخارجه، وخاض تحديا مماثلا قطع خلاله مسافة تقدر بنحو 150 كلم، انطلاقا من مدينة آسفي ووصولا إلى المركب الصناعي للمجمع الشريف للفوسفاط بالجرف الأصفر بالجديدة.

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