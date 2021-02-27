إنقاذ 147 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

– الصورة تعبيرية–

هبة بريس- وكالات

أعلنت منظمة “سي ووتش” الألمانية غير الحكومية، عن إنقاذ 147 مهاجرا في البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا، في إطار عمليتي إنقاذ نفذتهما سفينتها “سي ووتش 3”.

وأوضحت المنظمة في تغريدة لها عبر “تويتر”، أنها “أنقذت 102 من المهاجرين في عملية أخرى لها، كانوا على متن قارب مطاطي وأرسلوا نداء استغاثة

وأضافت في تغريدة أخرى، أنها “أنقذت 45 مهاجرا، يوم الجمعة 26 فبراير، بينهم 15 قاصرا كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا بحرا، وجميعهم سالمون”.

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