الوقاية المدنية المغربية ستكون 39 عنصرا من الحماية المدنية الموريتانية

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هبة بريس- أشعبان لحبيب

علمت “هبة بريس” من مصادر خاصة أن حوالي 39 عنصرا من عناصر الحماية المدنية وتسيير الأزمات التابعة للدولة موريتانيا الشقيقة سيحلون بالعاصمة الرباط بالأيام القادمة، وذلك في إطار التعاون الرابط بين المملكة المغربية والجمهورية الموريتانية.

و حسب ذات المصادر التي أكدت على أن ذات الوحدة الموريتانية ستحط الرحال بالعاصمة الرباط في مهمة تدريبية حددتها مصادر هبة بريس في شهرين، وتدخل هذه التدريبات في إطار تكوين العناصر الموريتانية على عمليات الإنقاد والإغاثة في حالات الطوارئ وكذا الكوارث الطبيعية بما فيها الفيضانات والحرائق التي تندلع ببعض المناطق الموريتانية بسبب ارتفاع درجة الحرارة التي تصل في بعض الاحيان الى 53 درجة وكذا المخاطر الصناعية و الكيميائية.

وأسرت المصادر ذاتها أن دولة موريتانية و من خلال إرسال وحدة رجال إطفاء تتكون من 39 عنصر إلى المغرب من أجل الإستفادة من الكفاءات العالية التي تتوفر عليها الإدارة العامة للوقاية المدنية بالمملكة المغربية، كما تندرج في إطار الإنفتاح الذي تشهده علاقات الجانبين على شتى المستويات السياسية والإقتصادية والأمنية والعسكرية وذلك تجسيدا لرغبة قيادتي البلدين جلالة الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

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