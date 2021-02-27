الوقاية المدنية المغربية ستكون 39 عنصرا من الحماية المدنية الموريتانية

منذ 3 ساعات
0

*الصورة مركبة *

هبة بريس- أشعبان لحبيب

علمت “هبة بريس” من مصادر خاصة أن حوالي 39 عنصرا من عناصر الحماية المدنية وتسيير الأزمات التابعة للدولة موريتانيا الشقيقة سيحلون بالعاصمة الرباط بالأيام القادمة، وذلك في إطار التعاون الرابط بين المملكة المغربية والجمهورية الموريتانية.

و حسب ذات المصادر التي أكدت على أن ذات الوحدة الموريتانية ستحط الرحال بالعاصمة الرباط في مهمة تدريبية حددتها مصادر هبة بريس في شهرين، وتدخل هذه التدريبات في إطار تكوين العناصر الموريتانية على عمليات الإنقاد والإغاثة في حالات الطوارئ وكذا الكوارث الطبيعية بما فيها الفيضانات والحرائق التي تندلع ببعض المناطق الموريتانية بسبب ارتفاع درجة الحرارة التي تصل في بعض الاحيان الى 53 درجة وكذا المخاطر الصناعية و الكيميائية.

وأسرت المصادر ذاتها أن دولة موريتانية و من خلال إرسال وحدة رجال إطفاء تتكون من 39 عنصر إلى المغرب من أجل الإستفادة من الكفاءات العالية التي تتوفر عليها الإدارة العامة للوقاية المدنية بالمملكة المغربية، كما تندرج في إطار الإنفتاح الذي تشهده علاقات الجانبين على شتى المستويات السياسية والإقتصادية والأمنية والعسكرية وذلك تجسيدا لرغبة قيادتي البلدين جلالة الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اسلاميو الجزائر يُطبّعون مع العسكر ضد بناء الصرح المغاربي

اسلاميو الجزائر يُطبّعون مع العسكر ضد بناء الصرح المغاربي

منذ 3 ساعات
Photo of خبير سياسي : “كيان مغاربي مصغر” من دون المغرب وموريتانيا، فكرة خرقاء وغير واقعية

خبير سياسي : “كيان مغاربي مصغر” من دون المغرب…

منذ 4 ساعات
Photo of العثماني :”استقالة الرميد لاعلاقة لها بزيارة وفد حكومي لاسرائيل”

العثماني :”استقالة الرميد لاعلاقة لها بزيارة وفد حكومي لاسرائيل”

منذ 4 ساعات
Photo of “نداء وجدة” يدعو إلى إعلاء كلمة التقارب ونبذ خطابات التفرقة بين الدول المغاربية

“نداء وجدة” يدعو إلى إعلاء كلمة التقارب ونبذ خطابات…

منذ 5 ساعات
Photo of يتيم : بلغني أن الرميد قد يكون تراجع عن الاستقالة

يتيم : بلغني أن الرميد قد يكون تراجع عن…

منذ 8 ساعات
Photo of مسؤول فرنسي: على فرنسا أن تكون “أكثر وضوحا” وأن تعترف بسيادة المغرب على الصحراء

مسؤول فرنسي: على فرنسا أن تكون “أكثر وضوحا” وأن…

منذ 10 ساعات
Photo of بنكيران : الثورات هزمت في عدد من الدول لكن الربيع العربي لم ينته

بنكيران : الثورات هزمت في عدد من الدول لكن…

منذ 11 ساعة
Photo of بعد استقالته .. الرميد يجري عملية جراحية في أحد المصحات اليوم

بعد استقالته .. الرميد يجري عملية جراحية في أحد…

منذ 12 ساعة
Photo of ماء العينين: “البيجيدي” يعيش مخاضا يشبه تاريخه ورصيده وإرثه

ماء العينين: “البيجيدي” يعيش مخاضا يشبه تاريخه ورصيده وإرثه

منذ 12 ساعة
Photo of الملك يهنئ ولي العهد السعودي إثر نجاح العملية الجراحية التي أجراها

الملك يهنئ ولي العهد السعودي إثر نجاح العملية الجراحية…

منذ 13 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق