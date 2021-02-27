اسلاميو الجزائر يُطبّعون مع العسكر ضد بناء الصرح المغاربي

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هبة بريس- الرباط

يبدو أن “اسلاميي”الجزائر أصبحوا يدعمون علنا السياسة العدائية للعسكر تجاه المملكة المغربية، فعوض أن تتجه حركة مجتمع السلم بالجارة الشرقية الى الدفع بالصرح المغاربي الى التفعيل بما يخدم مصلحة شعوب المنطقة، تُصر الحركة الاسلامية على نفث روح التفرقة والتجزء بالمنطقة ارضاء للجنرالات.

في السياق ذاته، قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أنه يدعم طرح راشد الغنوشي الذي دعا بلاده والجزائر وليبيا إلى فتح الحدود وتبني عملة واحدة ، قائلا “الغنوشي ذكر تونس والجزائر وليبيا ونسي موريطانيا ونحن نضيفها”.

المقري الذي نسي ماتجرعته حركته الاسلامية ابان العشرية السوداء قال “المغرب جلب الصهاينة لباب البيت، ولا يمكن أن نثق فيه مجددا، إلا في حال ابتعاده عن الطريق الذي سلكه، وعندها سيكون هناك حديت آخر”.

وأضاف مقري قائلا “سنتمسك بالمغرب العربي، ونساند أي اتفاق يجري يبن الدول الأربع والبقية ستأتي كما حدث مع الاتحاد الأوروبي”.

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