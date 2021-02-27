اسلاميو الجزائر يُطبّعون مع العسكر ضد بناء الصرح المغاربي
*الصورة من الأرشيف *
هبة بريس- الرباط
يبدو أن “اسلاميي”الجزائر أصبحوا يدعمون علنا السياسة العدائية للعسكر تجاه المملكة المغربية، فعوض أن تتجه حركة مجتمع السلم بالجارة الشرقية الى الدفع بالصرح المغاربي الى التفعيل بما يخدم مصلحة شعوب المنطقة، تُصر الحركة الاسلامية على نفث روح التفرقة والتجزء بالمنطقة ارضاء للجنرالات.
في السياق ذاته، قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أنه يدعم طرح راشد الغنوشي الذي دعا بلاده والجزائر وليبيا إلى فتح الحدود وتبني عملة واحدة ، قائلا “الغنوشي ذكر تونس والجزائر وليبيا ونسي موريطانيا ونحن نضيفها”.
المقري الذي نسي ماتجرعته حركته الاسلامية ابان العشرية السوداء قال “المغرب جلب الصهاينة لباب البيت، ولا يمكن أن نثق فيه مجددا، إلا في حال ابتعاده عن الطريق الذي سلكه، وعندها سيكون هناك حديت آخر”.
وأضاف مقري قائلا “سنتمسك بالمغرب العربي، ونساند أي اتفاق يجري يبن الدول الأربع والبقية ستأتي كما حدث مع الاتحاد الأوروبي”.
11 تعليقات
لا يمكن فصل الرأس عن الجسد فالمغرب هو القاطرة ولا قطار بلا قاطرة
هي خيانة لشعوب المنطقة . لقد إستيقضوا من نومهم عندما ربط المغرب علاقته مع دولة إسرائيل. وهذه الحركة التي قام بها المغرب ذكرت الخونة في دول الجوار على ان هناك شيء ما يسمى دول المغرب العربي التي خطط له الرجال ودفنه الخونة أبناء فرنسا ومن يساندهم في خيانة شعوب المنطقة. على العموم المغرب له سيادة في إتخاد قرارته ومصير بلاده بيده وخطط مستقبله. ولا ينتضر من فاقد الشيء ان يرده .
نحن دولة عشرة قرون حضارة نحترم جيراننا في حدود عدم التدخل في شؤوننا الداخلية ونرفض رفضا ثاما المساس بسيادة وطننا أو قرارتنا المصيرية .وعاش المغرب ملكا وشعبا من طنحة إلى لكويرة .
الغنوشي و مقري يمشو يقودوا الاسلاميين من يخلقون الفتنة لعنة الله عليهم
فل تذهبوا انتم و اتحادكم المغاربي بدون المغرب الى الجحيم، المغرب ليس بحاجة الى الاتحاد مع المنافقين، الاتحاد المغاربي مات قبل ولادته اقسم بالله ان الافارقة ارحم من هؤلاء المنافقين
هههههه الغنوشي قصد أن يستثني موريطانيا والقصد أن هناك من يقطع الطريق عن تونس وليبيا من جهة والمغرب موريطانيا من جهة تانية جغرافيا وهدا اسلوب معروف لراشد الغنوشي كما ان الرد من طرف الحزب الجزائري هو تحريف القصد
إلى الجحيم انتم واشباه السياسيين مثلكم.اما المغرب بقدرة الله فوق كل اعتبار.شامخا أبيا.
الصهيوني هو النضام الجزاءري ومن يسانده هؤلاء البيادق برلمانيون بيادق عند العسكر وهل سيقيمون مغرب عربي الكدب والبهارات فليبتعدو هؤلاء القوم ويفعلوا مايريدون لم ير المغرب منهم سوى الغدر والخيانة
صحيح صحيح.المغرب سيبقى دائما شامخا ابيا.
تحية للغيورين على وطنهم
اودي غا ديروه و عطيوانا تيساع ههههههههههه قلاك اتحاد عربي مصغر لواه الياكور هههههههههههههه علاه امتى العرب اتفقوا يديروا شي حاجة اصلا هههههههههه
بلادي الحبيبة والقوية اجتمعيا واقتصاديا وسياسيا دولة عظيمة ولو تكونو اتحادا فاشلا فالمغرب بمتابة ابريطانيا العظمى التي لن يشرفها ان تكون مع المرتزقة
هؤلاء خونة موريتانيا لن تقبل دون حضور المغرب وتانيا مادا عندكم اقصد تونس والجزائر البترول سينتهي تونس لا شيء اما ليبيا فكونوا على يقين انها لن تنضم الى تخلفكم بدون المغرب لن يكون هناك مغرب عربي فاليسقط النظام العسكري والموت للخونة الاسلاميون الذين يبيعون افراد شعبهم في سبيل الديكتاتوريين الحركة الاسلامية خونة