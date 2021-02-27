فاطمة الزهراء القرطبي تبدع في “أول ما شافتو العين” نجلاء

منذ 12 دقيقة
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نجلاء مزيان : هبة بريس 
ليست سياسية ولا مقاولة، هي شابة مغربية في ربيع العمر، من اللواتي عشن في مدينة وجدة ، تحمل كغيرها من النساء آمالا وطموحات لوضع بصمتها في مغرب اليوم..
فاطمة الزهراء القرطبي، هي نموذج للفنانة المغربية التي بصمت وراء الكواليس على رسم صورة مشرقة ومشرفة لها ولبنات جنسها من خلال اقتحامها  الغناء الذي ظل عصيا على الأيادي الناعمة إلا بالنسبة إلى حالات قليلة…
والجدير بالذكر أن الفنانة فاطمة الزهراء القرطبي أصدرت جديدها الفني مؤخرا تحت عنوان “أول ماشافتو العين” تزامنا و عيد الحب، حيث تعاملت في الكلمات مع الدكتور الوافي فؤاد، و الألحان مع رضا الإدريسي.
وفي سياق متصل تعد فاطمة الزهراء القرطبي من أهم الأصوات المغربية التي مثلت المغرب في محافل عربية ودولية عديدة أهمها دار الأوبرا المصرية.

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