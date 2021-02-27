خبير سياسي : “كيان مغاربي مصغر” من دون المغرب وموريتانيا، فكرة خرقاء وغير واقعية
*الصورة تعبيرية ومن الارشيف *
هبة بريس- و م ع
أكد الخبير السياسي، مصطفى الطوسة، أن زعيم حزب “النهضة” الإسلامي التونسي ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي، ومن خلال اقتراحه لـ “كيان مغاربي مصغر” مبتور من المغرب وموريتانيا، يكون قد انضم إلى “حفاري قبر” المغرب العربي الموحد، أولئك الذين يضاعفون التعقيدات حتى يتم تأجيل الأحلام الوحدوية للساكنة المغاربية إلى ما لا نهاية.
وكان راشد الغنوشي، قد أكد مؤخرا، في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام، أن “مثلثا يتألف من تونس، الجزائر وليبيا، سيشكل نقطة انطلاق لانبثاق حلم اتحاد المغرب العربي، على غرار بداية إطلاق الاتحاد الأوروبي”.
وحسب مصطفى الطوسة، فإن التفكير في بناء وحدة المغرب العربي بين ثلاث دول، تونس، ليبيا والجزائر، من دون موريتانيا والمغرب، هي فكرة ليست فقط “خرقاء” و”غير واقعية”، ولكنها أيضا “استفزازية بشكل علني”.
وفي مقال تحليلي بعنوان “راشد الغنوشي، حفار قبر المغرب العربي”، نشر على موقع “أطلس أنفو”، أشار مصطفى الطوسة إلى أن “الغنوشي اختار بوضوح معسكره، القائم على الانقسام والخلاف”.
وبهذه الفكرة، يكون “قد انضم إلى حفاري قبر المغرب العربي الموحد. أولئك الذين يقومون بدلا من السعي إلى تبديد العقبات التي تقف أمام تحقيقه، بدءا من نزاع الصحراء المصطنع من قبل الجيش الجزائري، يضاعفون التعقيدات حتى يتم تأجيل الأحلام الوحدوية للساكنة المغاربية إلى ما لا نهاية”.
5 تعليقات
فلتذهب الجزائر وتونس الى الجحيم، الجزائر عدوة منذ حرب الرمال، اما تونس فها هو الغنوشي يطالب باخراج المغرب وموريطانيا من تكتل اتحاد المغرب العربي الكبير.
بل العكس يجب أن ننظر من زاوية أخرى وتضع النظام الجزائري في محل شك في بناء الإتحاد ومبرره الوحيد عدم توافقه مع المغرب كما أن الغنوشي قال انها البداية وفي وقت الحراك الجزائري
تأتي كتوقعه نهاية النظام الجزائري
هنية منكم الما والشطابة حتل قاع البحر
شوف و غير يتكلوا على الله…!!
ها وجهي الا داروا شي تخربيقة….
هاد الخرايف ما زدقينش مع العرب..
المغرب كيقلب على مصلحتوا و ماشي مع عادوا…
و التاريخ و المستقبل غيبين …
والله العظيم الاحجتلن في هد المغرب العربي التي تكون فيهي تونس نتمنى يكون المغرب العربي بي دون تونس كان يكون أفظل الامه التمليك أي قرار واليس اله ماوربد بل هي عالي هد المغرب العربي بال هي العيش علي تاسول والسترزاق من حيرانه اليبيان والجزأيرين والخليج العربي وحات والصليه شان وتكلم علي المغرب وقول خراج المغرب وامورطاني من هد المغرب العربي أشعيوق هد المغربي العربي الموسغار يوجد فيه الجهل الامي الحساد البوغظ علي المغرب الكبير وشكران المليك المحسود عند الابعاد والمحبوب عند جميع المغربي وشكر الاك ياصحب الجلالت خلي الحساد يحسد قول موت في غيظيكوم أن الله عليمان بدات صودر