وزير الصحة الألماني حضر عشاء مع 12 شخصا قبيل إعلان إصابته بكورونا

منذ 43 دقيقة
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هبة بريس- وكالات

كشف حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن وزير الصحة ينس شبان شارك في عشاء مع العديد من الأشخاص قبل يوم واحد من إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد في أكتوبر 2020.

جاء ذلك وفقا لما ذكره مكتب الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، في البرلمان، يوم السبت
وأوضح المكتب أن وزير الصحة حضر هذا العشاء وفقا لجدول مواعيده من الساعة الثامنة حتى الساعة التاسعة والنصف مساء.

وفي صبيحة اليوم التالي، شارك الوزير في جلسة لمجلس الوزراء في برلين، قبل أن تعلن وزارته إصابته بالعدوى.

وكانت مجلة “شبيغل” الألمانية ذكرت أن شبان شارك في عشاء مع نحو 12 شخصا من رجال الأعمال في مدينة لايبتسيغ في العشرين من أكتوبر الماضي.

وذكرت المجلة أن الوزير كان قد أشار في الصباح، خلال تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف)، إلى أن النقاط الرئيسة للعدوى تتمثل في الحفلات والاختلاط، سواء على النطاق الشخصي أو في مناسبات.

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