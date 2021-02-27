العثماني :”استقالة الرميد لاعلاقة لها بزيارة وفد حكومي لاسرائيل”
*الصورة من الأرشيف *
هبة بريس- الرباط
نفى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والامين العام لحزب العدالة والتنمية، أن تكون استقالة مصطفى الرميد الوزير المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، مرتبطة بقرار زيارة وقد حكومي مغربي لاسرائيل.
وقال سعد الدين العثماني، في افتتاح أشغال اللجنة الوطنية 27 فبراير 2021، :” ما أشيع من أن استقالة الرميد مرتبطة بقرار زيارة وفد حكومي بقيادة رئيس الحكومة لدولة الاحتلال مجرد كذب وافتراء”
وكان مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، قد قدم استقالته من الحكومة.
وبحسب نص رسالة الاستقالة التي اطلعت عليها “ هبة بريس ″، قال الرميد، إنها تأتي بالنظر لحالته الصحية.
وأكد الرميد في الرسالة، أنه لم يعد قادرا على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة به.
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2 تعليقات
لاداعية للاستقالة في الوقت الراهن هذا القرار كان يكون في الوقت المناسب الى وهو حين بلوكاو الحكومة مابعد الانتخابات السابقة
تحية تقدير واحترام للشرفاء.الحب للوطن اولا.الله الوطن الملك.سننتصر بإذن الله