“فوكس المتطرف” يطالب بحرمان المغاربة من التأشيرة الاسبانية

منذ ساعة واحدة
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*الصورة أرشيفية *

هبة بريس- وكالات

في خرجة “عنصرية” جديدة، طالب حزب الإسباني اليميني المتطرف، الحكومة الإسبانية وحكومات الاتحاد الأوروبي، باتخاذ تدابير صارمة ضد الدول المصدرة للهجرة ومن بينها المغرب.

وأوضحت وسائل اعلام اسبانية، ان الحزب اليميني المتطرف المعريف بعدائه للمغرب، طالب من الحكومة المركزية باتخاذ تدابير ضد ثلاث دول تصدر الهجرة وهي: المغرب والجزائر وموريتانيا على وجه التحديد.

في المقابل، اعترض الحزب الاشتراكي الإسباني و”كابالاس” على موقف “فوكس” المعادي للهجرة، واعتبروه أنه نموذجي لبيئة ما قبل الحرب، مؤكدين أن المغرب والجزائر وموريتانيا، شركاء مفضلون في الاتحاد الأوروبي.

 

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