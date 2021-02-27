المغرب يتجاوز عتبة 3 ملايين و435 ألف مستفيد من عملية التلقيح ضد “كورونا”

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*الصورة من الأرشيف *

هبة بريس- متابعة

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم السبت ، عن تسجيل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و420 حالة شفاء، وسبع حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد من استفادوا من التلقيح 3 ملايين و435 ألف و997 شخصا (الجرعة الأولى).

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 161 ألفا و906،مستفيد.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1329،8 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1،1 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 5988 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 28 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 433 حالة، 29 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و256 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 13,7 في المائة.

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