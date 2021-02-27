الجزائر.. عفو رئاسي عن 59 من نشطاء الحراك

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*الصورة أرشيفية *

هبة بريس- وكالات

أعلنت وزارة العدل الجزائرية يوم السبت، الإفراج عن 59 شخصا من معتقلي الحراك الشعبي في إطار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبد المجيد تبون.

وقال بيان صادر عن وزارة العدل الجزائرية إنه بعد انقضاء الآجال القانونية واستكمال الإجراءات القضائية، فإن عدد المعفي عنهم هو 59 شخصا وهو العدد نفسه الذي أعلن عنه الرئيس الجزائري.

وكان الرئيس الجزائري قد أكد في وقت سابق أنه سيتم الافراج عن عدد من المعتقلين يتراوح ما بين 55 و60 شخصا، وفقا لصحيفة “النهار” الجزائرية.

والأسبوع الماضي، أفرجت السلطات الجزائرية عن الصحفي خالد درارني في إطار العفو الرئاسي.

وكان درارني اعتقل في مارس 2020 بتهم المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح.

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