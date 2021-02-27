النهج الديمقراطي : “الدولة ركزت على الاستيراد وأهملت السيادة الغذائية “

*الصورة تعبيرية *

هبة بريس- الرباط

ربط حزب “النهج الديمقراطي” غلاء أسعار بعض المواد الغذائية، بتبني الحكومة لاستراتيجية تفرط في السيادة الغذائية، ماينتج عنه عدم تحقيق للاكتفاء الذاتي أمام ضعف القدرة الشرائية للمواطن، بحسب ماجاء في بيان للحزب.

وأضاف الحزب في بيانه، أن القطع مع التبعية للخارج، رهين بإصلاح زراعي جذري وبناء اقتصاد وطني مستقل متحور حول توفير الحاجيات الاساسية للشعب المغربي، وذلك من أجل تحقيق السيادة الغذائية.

وعبّر الحزب عن إدانته للزيادة في أسعار زيت المائدة، داعيا الى التراجع عنها, ووضع حد لسلطة المستوردين الذين يعملون كل ما في وسعهم لتهميش الانتاج الوطني من أجل تراكم الأرباح عبر الاستيراد.

ما رأيك؟ المجموع 10 آراء 0 10