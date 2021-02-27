مسيرة حاشدة لأنصار حركة النهضة الاسلامية بتونس

منذ 7 ساعات
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*الصورة : مسيرة أنصار حركة النهضة *

هبة بريس- وكالات 

انطلقت ظهر اليوم السبت، مسيرة حاشدة شارك فيها عدد كبير من أنصار حركة النهضة الإسلامية بشارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة تونس، دفاعا عن ما اعتبرته الحركة شرعية المؤسسات والدستور.

وأطلقت حركة النهضة على هذه المسيرة “مسيرة الثبات والدفاع عن المؤسسات”، ورفع المشاركون فيها شعارات تدافع عن الحكومة والبرلمان ومؤسسات الدولة، حسبما ذكرت مراسلة “سبوتنيك”.

وشهدت المسيرة تعزيزات أمنية مكثفة رافقها إغلاق لعدد من الشوارع الرئيسية لتونس العاصمة على غرار إغلاق الطرق المؤدية لمنطقة “مونبليزير” وشارع محمد الخامس وشارع خير الدين باشا، ما تسبب في تعطل حركة المرور.

 

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تعليق واحد

  1. وهل من الفائدة متابعة اخبار هذة الحركة بعد خرجة زعيمها الاخرق الغنوشي ؟؟

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