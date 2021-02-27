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سلطات تزنيت تسمح بفتح ملاعب القرب ونقل مباريات كرة القدم في المقاهي

منذ 3 ساعات
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هبة بريس

قررت اللجنة الإقليمية لليقظة بعمالة إقليم تيزنيت، تخفيف الإجراءات الوقائية الاستثنائية من أجل التصدي لانتشار جائحة كورونا.

وتقرر عقب اجتماع منعقد أمس الجمعة، السماح للمقاهي بنقل المباريات الرياضية، شريطة احترام الطاقة الاستيعابية والتدابير الاحترازية المعمول بها، مع السماح للمقاهي المتواجدة بمحطات الوقود بالعمل بصيغة التزويد المتنقل للطلبيات، من الساعة الثامنة إلى غاية الحادية عشرة ليلا.

كما قررت لجنة اليقظة السماح بفتح ملاعب القرب شريطة احترام كافة التدابير الاحترازية، وخاصة ما يتعلق بالطاقة الاستيعابية المحددة في 50 بالمائة.

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