سطات.. الدرك يؤطر السلامة الطرقية لتلاميذ العالم القروي

محمد منفلوطي_ هبة بريس

أطرت عناصر سرية الدرك الملكي بسطات بمعية عناصر كوكبة الدراجات بالطريق السيار ابن أحمد ودرك سيدي حجاح، حفلا تربويا تحسيسا بمخاطر الطريق واحترام قانون السير بمجموعة مجموعة مدارس أولاد بوزيد التابعة لمديرية التعليم بسطات، في احترام تام للبروتوكول الصحي لتفادي انتشار فيروس كوفيد 19.

الحفل الذي يأتي تنفيذا للبرنامج السنوي الذي سطرته المؤسسة بتنسيق مع كافة المتدخلين والشركاء، من أجل التحسيس تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية، وهي مناسبة لتكريس ثقافة الاعتراف وقيم المواطنة واحترام الآخر.

منير فراج مدير المؤسسة أكد على أن انفتاح المؤسسة على محيطها الخارجي وتشجيع التلاميذ والاطر التربوية للانخراط التام في كافة أنشطة الحياة المدرسية تماشيا والمذكرات الوزارية في هذا الصدد من أجل المدرسة فضاء جذابا منفتحا على كافة الفعاليات، مشددا على اهمية الانشطة التربوية والتحسيسية في بناء شخصية المتعلمين والمتعلمات من خلال المشاركة الفعالة لهؤلاء الابرياء من خلال تقديم عروض مسرحية وأناشيد هادفة.

كما قدمت عناصر الدرك الملكي المشاركة في الحفل دروسا توعوية واحصائيات همت الحوادث، والمخالفات، فيما فتحت حوارا مباشرا مع التلاميذ لطرح كافة الاسئلة الهادفة التي تجيب عن كافة تساؤلاتهم وآبائهم، فيما تم توزيع العديد من الشواهد على المشاركين.

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