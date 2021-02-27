يتيم : بلغني أن الرميد قد يكون تراجع عن الاستقالة

هبة بريس – الرباط

كشف القيادي عن حزب العدالة والتنمية، والوزير السابق محمد يتيم، عن احتمال تراجع مصطفى الرميد عن استقالته من الحكومة.

وقال يتيم في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”: “بلغني أن الأستاذ الرميد قد يكون تراجع عن استقالته، كما أن العملية الجراحية التي خضع لها تكللت بالنجاح. ودعاء له بالشفاء ليعود إلى موقعه النضالي”.

هذا وكان الرميد قد قدم أمس الجمعة استقالته من الحكومة، مشيرا الى أن السبب يتعلق بوضعه الصحي.

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