”ملكنا خط أحمر“ …أغنية راب جديدة ترد على ”إعلام الجزائر“(+فيديو)

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هبة بريس – الدار البيضاء

أطلق مغني الراب، عبدالله الراني، الملقب ب مايك وان، أغنية جديدة تحت عنوان ”ملكنا خط أحمر“، وذلك رداً على الانزلاقات المهنية المقززة لقناة الشروق الجزائرية تجاه الملك محمد السادس.

وتشيد كلمات الفيديو كليب الذي صور بالصحراء المغربية، بقرارات الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش، وأيضاً بحكمته وتدبيره لمرحلة جائحة كورونا، من بداية الحجر الصحي إلى حملة التلقيح الوطنية.

كما أدانت كلمات الفيديو كليب، حجم الحقد الحسد الذي يكنه النظام العسكري الجزائري للمغرب، مؤكدة أن المغرب تقدم في مجموعة من الخطوات على ”الجيران“ الذين لا يتهاونون في تسخير أموالهم وإعلامهم لمهاجمة المغرب ومحاولة خلق البلبلة والفتنة بالصحراء المغربية.

ويشار أن مغني الراب، عبد الله الراني، سبق وأن أطلق مجموعة من الأغاني التي تتغني بالوطنية وبالصحراء المغربية وبالملك محمد السادس .

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