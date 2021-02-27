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نشرة خاصة: زخات مطرية وتساقطات ثلجية من السبت إلى الاثنين

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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن زخات مطرية قوية، أحيانا رعدية، وتساقطات ثلجية ستهم، ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية يوم الاثنين المقبل، عددا من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي، أن زخات مطرية قوية (من 25 إلى 40 ملم) ستهم، اعتبارا من اليوم السبت على الساعة الثالثة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء من اليوم ذاته، عمالات وأقاليم ورزازات وتنغير والخميسات وخريبكة وزاكورة، فيما ستهم هذه الزخات المطرية القوية (من 30 إلى 60 ملم)، اعتبارا من يوم غد الأحد على الساعة الثالثة زوالا الى غاية يوم الاثنين على الساعة السابعة صباحا، أقاليم سيدي قاسم وسيدي سليمان والخميسات والقنيطرة والعرائش ووزان وشفشاون وتطوان والمضيق-الفنيدق.

وذكر المصدر ذاته أنه من المرتقب أن تهم، زخات مصحوبة محليا بتساقط للبرد وزخات رعدية معتدلة (من 15 إلى 25 ملم)، ابتداء من اليوم السبت على الساعة الثالثة زوالا إلى غاية الساعة الثامنة مساء، أقاليم وعمالات فاس وسطات والحاجب واليوسفية ومكناس، فيما ستهم اعتبارا من يوم غد الأحد من الساعة الرابعة زوالا إلى الساعة الحادية عشرة مساء أقاليم وعمالات خريبكة وسطات والفقيه بن صالح وقلعة السراغنة والرحامنة.

وأضافت المديرية أنه من المرتقب أن تهم تساقطات ثلجية ابتداء من علو 1400م (من 10 إلى 30 سم/ 24 ساعة)، اعتبارا من اليوم السبت إلى غاية يوم غد الأحد عمالات وأقاليم الحوز وأزيلال وبني ملال وشيشاوة وميدلت وورزازات وتارودانت وتنغير، فيما من المنتظر أن تهم تساقطات ثلجية ضعيفة (من 10 إلى 15 سم)، خلال نفس الفترة، مرتفعات الأطلس المتوسط (إفران وبولمان).

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