البرلمان العربي: نرفض المساس بالقيادة السعودية ونؤيد بيان خارجيتها

هبة بريس – وكالات

رفض البرلمان العربي اليوم السبت ما وصفه بـ “المساس بسيادة المملكة العربية السعودية وقيادتها”.

وبحسب بيان نشره البرلمان على موقعه الإلكتروني فقد أكد رفضه القاطع المساس بسيادة المملكة العربية السعودية وكل ما من شأنه المساس بقيادتها واستقلال قضائها.

وشدد على تأييده البيان الصادر عن وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية بشأن التقرير الذي تم رفعه إلى الكونغرس الأمريكي حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي .

وثمن البرلمان الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده محمد بن سلمان، في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة العربية وعلى المستوى الإقليمي، فضلاً عن سياستها الداعمة لحفظ الأمن والسلم الدوليين، ودورها الرئيسي في مكافحة الإرهاب والعنف والفكر والمتطرف، وترسيخ ونشر قيم الاعتدال والتسامح على كافة المستويات.

يشار إلى أن الاستخبارات الوطنية الأمريكية كانت قد أعلنت في تقرير، نشر أمس الجمعة، أن مكتب مدير المخابرات الوطنية يرجح أن يكون ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وافق شخصيا على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.

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