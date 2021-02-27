أيت ملول : شاحنة تفجر جمجمة شخص وتبثر يد آخر

منذ 3 ساعات
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

لبشاعة المنظر التي اقشعرت له الافئدة، لم يستطع عدد من المواطنين بحي أزرو بأيت ملول عمالة إنزكان، الاقتراب من فاجعة حادثة سير، بعد أن دهست شاحنة من الحجم الكبير، يوم أمس الجمعة 26 فبراير الجاري، شخصين كانا على مثن دراجة نارية على الطريق الوطنية رقم 10 .

الشاحنة الكبيرة، خلفت قتيل على الفور، بعد أن فجرت جمجمته وتطايرت أجزاء منها، في حين أن الشخص الثاني بثر إحدى يديه.

وفق مصادر عاينت الحادثة، فقد حاول سائق الدراجة النارية أن يتجاوز الشاحنة من جهة اليمين عكس المسموح به، فوجد نفسه تحت عجلاتها.

وقد تم نقل جثة الهالك الى مستودع الاموات، فيما تم نقل الشخص الثاني في الستينيات من عمره الى قسم العناية المركزة بعدما بثرت إحدى أدرعه.

ووضعت المصالح الامنية، سائق الشاحنة، تحت تدابير الحراسة النظرية وسحب رخصة سياقته، في انتظار تقديمه الى مصالح النيابة العامة المختصة .

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