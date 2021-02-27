بنكيران : الثورات هزمت في عدد من الدول لكن الربيع العربي لم ينته

منذ 4 ساعات
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هبة بريس

أكد رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، الثورات هزمت في عدد من الدول لكن الربيع العربي لم ينته.

وقال بنكيران، خلال مشاركته عن بعد، في المؤتمر الثاني للمجلس العربي، تحت شعار “الربيع العربي: دروس التجربة وتحديات المستقبل”، أن “الجيل الأول من الحكام الذي جاء بعد حركة استقلال الشعوب وتحريرها حكم بنوع من العدل والمبادئ، أما الجيل الثاني فسرعان ما تحكموا في الثروات واستأثروا بالمال واستبدوا بالسلطة واستعملوا الأساليب التي كانت موجودة عند القوى الاستعمارية.

وكل هذا لا يمكن أن يستمر الى الابد، يضيف بنكيران، لأن الشعوب العربية ليست شعوبا يمكن أن تصبر على هذا النوع من الظلم إلى الأبد، وجاء الوقت الذي فيه لم تعد تتحمل وطلقت الشرارة التي كان فيها ضغط الفساد والاستبداد هو الأقوى في العالم العربي، فجاء البوعزيزي رحمه الله وأطلق الشرارة وسقط نظام بن علي وتبعته أنظمة عربية أخرى”.

وتابع رئيس الحكومة بالقول “هزمت الثورات في مصر، لكنها لم تمت وكذلك في تونس، والربيع العربي لم ينته، وإذا الحكام الحاليون انتصروا فسوف تهزمهم الشعوب في المستقبل، والمعركة مستمرة والمشكلة ما زالت موجودة”.

واعتبر بنكيران أن الحكام ما زال أمامهم فرصة للتصالح مع شعوبهم وتوزيع ثرواتها عليهم بالعدل، وأن يحكموا بالديمقراطية وأن يكونوا مستعدين أن يسلموا المشعل لغيرهم وإذا لم يفعلوا ستنقلب الشعوب عليهم.

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‫3 تعليقات

  1. أولا هذا رئيس الحكومة السابق. ثاانيا عن أي ثورات ربيع تتحدث وأنت تتقاضى مبلغا ضخما كتقاعد؟؟؟

  2. ههههه بنكيران عرف أنه جيء به بسبب الربيع العربي ليس إلا.
    لا حول ولا قوة إلا بالله
    فاتك القطار

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