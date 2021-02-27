بعد استقالته .. الرميد يجري عملية جراحية في أحد المصحات اليوم

هبة بريس – الرباط

كشف مصدر مطلع، أن المصطفى الرميد، يجري في هذه الأثناء عملية جراحية بأحد المصحات الخاصة.

وكان الرميد قد أعلن أمس الجمعة، استقالته من منصبه بوزارة حقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان.

وبحسب نص رسالة الاستقالة التي اطلع عليها “ هبة بريس ″، قال الرميد، إنها تأتي بالنظر لحالته الصحية.

وأكد الرميد في الرسالة، أنه لم يعد قادرا على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة به.

والتمس من رئيس الحكومة، أن يرفع الاستقالة إلى الملك محمد السادس.

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