بعد استقالته .. الرميد يجري عملية جراحية في أحد المصحات اليوم
هبة بريس – الرباط
كشف مصدر مطلع، أن المصطفى الرميد، يجري في هذه الأثناء عملية جراحية بأحد المصحات الخاصة.
وكان الرميد قد أعلن أمس الجمعة، استقالته من منصبه بوزارة حقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان.
وبحسب نص رسالة الاستقالة التي اطلع عليها “ هبة بريس ″، قال الرميد، إنها تأتي بالنظر لحالته الصحية.
وأكد الرميد في الرسالة، أنه لم يعد قادرا على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة به.
والتمس من رئيس الحكومة، أن يرفع الاستقالة إلى الملك محمد السادس.
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خبر لايعنيني في شىء تجاه حزب خاءن باع المغاربة ب 7 مليون
الماء والشطابة حتى القاع البحر…
شفنا معاكم الويل في 10 سنوات مضت ..