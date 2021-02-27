ساكنة ”الفنيدق“ ترفض ”القفة“ وتطالب بتوفير فرص شغل (فيديو)

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس – الفنيدق

رفضت ساكنة مدينة الفنيدق، خلال الوقفة الاحتجاجية المنظمة للجمعة الرابعة على التوالي، تقديم السلطات المحلية مساعدات غذائية على شكل قفف، مؤكدة أن مطالبها أكبر من ذلك، والمتمثلة في توفير بدائل اقتصادية بعد قرار إغلاق معبر سبة الحدودي، تمكن القادرين على العمل من الحصول على فرص شغل يعيلون بها أسرهم.

وأضاف المحتجون في تصريحات لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، أن فرص الشغل ستتيح لهم ولأسرهم الاستقرار المادي والاجتماعي، عوض القفة الغذائية التي اعتبروها لا تغني ولا تسمن من جوع، كما أنها حل ترقيعي لا يمكن القبول به.

كما رفض رجال المنطقة خلال ذات التصريحات، فكرة توفير فرص شغل للنساء فقط واستثناء الرجال، مؤكدين أن البدائل الاقتصادية يجب أن تشمل جميع القادرين على العمل سواءً أكانوا نساءً أو رجالًا، مطالبين من الجهات الرسمية التحرك عاجلاً لتحقيق مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية .

ويشار أن ساكنة الفنيدق تخرج للاحتجاج للجمعة الرابعة على التوالي، وذلك بعد تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالمدينة وباقي المناطق المجاورة، على خلفية قرار اغلاق معبر سبة الحدودي، دون توفير الجهات المعنية لفرص شغل لساكنة المنطقة التي كانت تقتات من المعبر وتعيل عائلاتها وفلذات كبدها.

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