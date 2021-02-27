الفردوس: أزيد من 25 ألف قطعة أثرية ستكون متاحة للطلبة والعموم

منذ 32 دقيقة
0

هبة بريس

قال وزير الثقافة والشباب والرياضة عثمان الفردوس، الجمعة بالرباط، إن أزيد من 25 ألف قطعة أثرية تمت مصادرتها بفرنسا عامي 2005 و 2006 في ثلاث عمليات مراقبة جمركية، وأعيدت إلى المغرب، ستكون متاحة للطلبة والأكاديميين والعموم.

وأوضح الفردوس، خلال حفل تقديم مجموعة القطع الأثرية التي أعيدت إلى المغرب، أن “كل هذه القطع الأركيولوجية والتراثية والجيولوجية ستكون، في المقام الأول، متاحة للطلبة المغاربة، ولا سيما طلبة المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، والعالم الأكاديمي والباحثين والعموم”.

وأبرز الوزير، في هذا الصدد، أن “هذه المجموعات لن تكون لها فائدة إلا إذا كانت متاحة للجمهور وتم عرضها في المتاحف المغربية”.

كما أشار إلى أن المملكة، بحكم موقعها الجغرافي وغنى تراثها الثقافي والتراثي والأثري، مستهدفة من قبل عدد من التنظيمات الإجرامية التي تنشط في التهريب، والتي تسعى إلى الاستيلاء على القطع الأثرية وجعلها وسائل لأعمال إجرامية أخرى، كتمويل الإرهاب أو غسيل الأموال.

ومن جهة أخرى، كشف الوزير أن مجلس المستشارين بصدد مناقشة مشروعي قانون يتعلقان، على الخصوص، بالمؤسسة الوطنية للمتاحف، ويهدفان إلى تعزيز مهام هذه المؤسسة، في ما يتعلق بإحداث متاحف جديدة ومراقبة تسمية المتحف، ومنح علامة “متحف مغربي”، فضلا عن توعية الشباب بغنى التراث الأثري المغربي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ساكنة ”الفنيدق“ ترفض ”القفة“ وتطالب بتوفير فرص شغل (فيديو)

ساكنة ”الفنيدق“ ترفض ”القفة“ وتطالب بتوفير فرص شغل (فيديو)

منذ 9 دقائق
Photo of سطات تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة

سطات تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة

منذ ساعتين
Photo of “اغتصاب وضرب وشعوذة”.. فيديو لطفلة يصدم المغاربة

“اغتصاب وضرب وشعوذة”.. فيديو لطفلة يصدم المغاربة

منذ 3 ساعات
Photo of طقس السبت .. سماء غائمة وزخات مطرية بعدد من المناطق

طقس السبت .. سماء غائمة وزخات مطرية بعدد من…

منذ 3 ساعات
Photo of بعد وفاة تلميذة…وقفة احتجاجية للتنديد بالخدمات الصحية بتاونات

بعد وفاة تلميذة…وقفة احتجاجية للتنديد بالخدمات الصحية بتاونات

منذ 12 ساعة
Photo of رئيس صندوق استثماري كندي يتنحى بعد سفره للإمارات لتلقي لقاح “كوفيد-19”

رئيس صندوق استثماري كندي يتنحى بعد سفره للإمارات لتلقي…

منذ 13 ساعة
Photo of “البيجيدي” بمجلس النواب يدخل على خط الزيادة في أسعار زيوت المائدة

“البيجيدي” بمجلس النواب يدخل على خط الزيادة في أسعار…

منذ 14 ساعة
Photo of اتهامات للحكومة بالتفريط في السيادة الغذائية والتركيز على الاستيراد

اتهامات للحكومة بالتفريط في السيادة الغذائية والتركيز على الاستيراد

منذ 15 ساعة
Photo of عقيلة صالح : مجلس النواب الليبي يتطلع إلى تشكيل حكومة مؤقتة

عقيلة صالح : مجلس النواب الليبي يتطلع إلى تشكيل…

منذ 16 ساعة
Photo of الفنيدق.. الاحتجاجات تتجدد للجمعة الرابعة على التوالي

الفنيدق.. الاحتجاجات تتجدد للجمعة الرابعة على التوالي

منذ 16 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق